На востоке Красноярского края введен режим повышенной готовности из-за дефицита топлива в котельной

На нескольких территориях Иланско-Нижнеингашского округа на востоке Красноярского края введен режим повышенной готовности из-за ситуации с дефицитом топлива в местной котельной. Жилые дома и по меньшей мере два социальных объекта – детский сад и школа – могут остаться без тепла в 30-градусные морозы, пишут местные СМИ со ссылкой на администрацию округа.

"По рекомендации Комиссии по чрезвычайным ситуациям, постановлением Главы округа введен режим повышенной готовности на Нижнеингашской территории Иланско-Нижнеингашского округа. В настоящее время создалась критическая ситуация на котельных № 4 детский сад "Сказка", 6 РСУ, 9 МБОУ НСОШ № 2, 10 мкр-н Краслаг, принадлежащих ресурсоснабжающей организации ООО "Стимул", отсутствует нормативный запас топлива, для производства тепла. Под риском находится частный сектор и 2 социальных учреждения. Руководство предприятия полностью самоустранилось от решения возникшей проблемы", - цитирует издание "Сибирский Новостной" сообщение администрации округа.

Иланско-Нижнеингашский округ был создан в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае в 2025 году путем объединения территорий Нижнеингашского района и Иланского округа, напоминает "Коммерсант".