Все жилые дома Мурманска и Североморска обеспечены теплом и водой

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой.

В 80% домов стабильно поступает электроэнергия. Начиная с 26 января, проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, Североморске, а также между ними будет бесплатным. Такая мера поддержки продлится до восстановления электроснабжения, написал Чибис в своём telegram-канале.

23 января обрушились пять опор ЛЭП в семи километрах от Мурманска. Из-за этого обесточены оказались часть столицы области и закрытый город Североморск. Специалисты с кинологами и взрывотехники обследовали поврежденные конструкции и не нашли следов вмешательства третьих лиц. Предположительной причиной обрушения стала усталость металла, поскольку опоры эксплуатировались с 60-80-х годов прошлого века.