В России озвучена возможная схема передачи $1 млрд в "Совет мира"

Озвучен возможный вариант передачи Россией $1 млрд в учреждённый США "Совет мира". Детали привёл замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Россия может передать $1 млрд из своих заблокированных активов в "Совет", выдав поручение, которое будет исполнено американской стороной, сообщил Орешкин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ранее глава Белого дома назвал идею такого использования российских активов "очень интересной".

Президент России Владимир Путин при этом сообщил, что Москва готова использовать часть замороженных в США резервов РФ для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора.