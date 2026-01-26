В Екатеринбурге женщина и ее дочь пожаловались в СК на отказ в важном препарате

Женщина и ее дочь из Екатеринбурга обратились в Следственный комитет с жалобами на некачественное медицинское обеспечение. На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщает информационный центр СК России, мать и 17-летняя девушка страдают заболеванием дыхательных путей и нуждаются в регулярном приеме лекарственного препарата. Однако с прошлого года медикамент выдавался им с постоянными задержками, а в декабре лекарство и вовсе не было предоставлено. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, в результате женщине приходится покупать важный препарат за свой счет.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по ситуации. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении детей в аквапарке Екатеринбурга.