В РФ количество длительных задержек авиарейсов увеличилось в два раза

В России в 2025 году удвоилось количество авиарейсов с задержками более трех часов.

По информации "АльфаСтрахования", с такой проблемой столкнулись свыше 4,5 млн человек (без учета отмененных рейсов). Главным фактором ухудшения ситуации, как и прежде, являются ограничения полетов из-за угрозы дронов. Хотя в прошлом году аэропорты, Росавиация и военные наладили работу по обслуживанию части рейсов во время плана "Ковер" (в 2024 году запреты чаще были полными), это не остановило негативную динамику.

Эксперты отмечают, что даже часовые задержки ведут к срыву стыковок и планов, повышая тревожность и финансовые риски пассажиров. В Московском авиаузле лучшие показатели пунктуальности у "Шереметьево" и "Домодедово" (50%), сообщает "Коммерсант".

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что при задержке авиарейсов более, чем на четыре часа, родителям с детьми необходимо предоставлять гостиницы аэропортов.