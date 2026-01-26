Медведев прокомментировал атаку на резиденцию Путина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о крайне опасных последствиях провокаций против России.

Он напомнил об атаке беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в конце прошлого года, заявив, что подобные действия могли бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. Политик также выразил мнение, что количество ядерных держав в мире будет увеличиваться. По его словам, глобальная нестабильность и "разлом в мироустройстве" подталкивают страны к поиску гарантий собственной безопасности, и для некоторых оптимальным вариантом может казаться создание ядерного оружия.

Медведев указал, что ряд государств уже обладает необходимым для этого технологическим потенциалом. "Человечество не придумало другого способа гарантированно защитить суверенитет и интересы своей страны", — подчеркнул зампред, добавив, что само существование России сегодня обеспечено наличием у нее ядерного щита, сообщает "Коммерсант".

Российские войска в ночь на 9 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине. В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Также в военном российском ведомстве сообщили, что ВС России ударом ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, среди прочего, обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины. Это переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29.