В Совфеде предложили импортозаместить "Диснейленда" "Чебурляндией"

Член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов выступил с инициативой о создании в России национальных аналогов "Диснейленда", основанных на советских и российских мультипликационных и киногероях.

Про его словам, такие персонажи, как Чебурашка, герои "Простоквашино" и "Ну, погоди! ", образуют богатую культурную вселенную, способную конкурировать с западными аналогами. По мнению парламентария, тематические парки и культурные пространства с этими героями стали бы эффективным инструментом культурной политики и "мягкой силы", помогая формировать позитивную идентичность у детей.

В качестве удачного примера Гибатдинов привёл московский парк "Остров мечты", однако подчеркнул необходимость создания проекта федерального масштаба. Такой парк мог бы включать в себя аттракционы, интерактивные зоны и театрализованные представления, давая классическим персонажам новую жизнь.

Гибатдинов связал эту идею с общероссийским трендом на укрепление культурного кода и переосмысление наследия, ярким доказательством чего считает кассовый успех недавнего фильма "Чебурашка".

"И нужно понятное и близкое название. Условно, что-то вроде "Чебурляндия", - отметил сенатор, сообщает ТАСС.