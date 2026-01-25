"Правую руку" Си Цзиньпина обвинили в продаже США китайских ядерных секретов

Заместитель Си Цзиньпина Чжан Юся попался на передаче США данных о программе создания ядерного оружия в стране, получении взяток и продаже должности министра обороны.

По сообщению Коммерсанта, накануне Министерство обороны Китая сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона". Обычно за этой формулировкой стоят обвинения в коррупции.

Чжан Юся якобы находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями, в частности, получении огромных сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, который контролирует исследования, разработки и закупки военной техники. Но самым шокирующим утверждением, обнародованным во время закрытого брифинга, было то, что Чжан Юся передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая.

Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. После ареста Чжан Юся в ЦВС осталось всего два человека — сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны. А оперативное командование вооруженными силами Китая теперь де-факто перешло в руки господина Си, писала ранее Financial Times.