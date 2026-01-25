14 тысяч рейсов отменены в США из-за снежной бури

Более 14 тысяч рейсов был отменены в аэропортах США в эти выходные из-за снежной бури.

По сообщению Интерфакса, президент США Дональд Трамп накануне назвал эту снежную бурю "исторической" и объявил режим ЧС в ряде штатов. Непогода касается десятков штатов на юге и на востоке США. Сегодня буря сильнее всего ударит по востоку США, в частности, по Вашингтону: столичный аэропорт отменил почти все вылеты, правительственные учреждения закрыты.

Более 750 тысяч домов в США остались без света из-за снежной бури, сообщает РИА Новости