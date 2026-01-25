26 Января 2026
Происшествия Мурманская область
Фото: СУ СК России по Мурманской области

В обесточенном Мурманске начали раздавать продуктовые наборы. На территории области введен режим ЧС

Жители обесточенной части Мурманска начали получать продуктовые наборы. Кроме того, они могут прийти в пункты помощи, где им предлагают горячее питание и возможность зарядить телефоны. Работают полевые кухни. Об этом сообщает глава города Иван Лебедев.

Пункты помощи действуют на базе школ и библиотек. В круглосуточном режиме работают пункты обогрева в ДК "Судоремонтник" в Росляково и в Детской художественной школе на ул. Полярной Дивизии, 1. Адреса других пунктов постоянно обновляются в Telegram-канале главы Мурманска.

Ситуация находится на контроле Минэнерго. Решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области введен режим ЧС для возможности задействования дополнительных сил и средств. Создан оперативный штаб. Его работа будет продолжена до полного восстановления электроснабжения.

Энергетики Группы "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада и шквалистого ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники. Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП. При проведении работ задействованы материалы и оборудование из сформированного ранее аварийного запаса. Также привлечены дополнительные силы из соседних регионов.

Электроснабжение северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов. Работа энергообъектов на территории всего региона продолжает находиться на усиленном контроле Министерства энергетики Российской Федерации и других ответственных сторон.

Напомним, в пятницу обрушились пять опор ЛЭП в семи километрах от города. Из-за этого обесточены оказались часть Мурманска и закрытый город Североморск. Специалисты с кинологами и взрывотехники обследовали поврежденные конструкции и не нашли следов вмешательства третьих лиц. Предположительной причиной обрушения стала усталость металла, поскольку опоры эксплуатировались с 60-80-х годов прошлого века.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.01.2026 13:21 Мск "ЛЭП могли обрушиться от старости". В Мурманской области расследуют падение пяти опор линии электропередачи

