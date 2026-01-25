Силы ПВО сбили за сутки 31 снаряд HIMARS

Министерство обороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о самом массированном обстреле Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. По его предварительным данным, пострадавших нет.

Он сообщил, что после атаки замечены повреждения объектов энергетики, с которыми разбираются на местах дежурные бригады и оперативные службы. Также произошло несколько возгораний. В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли.