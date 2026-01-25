Сургутянка арестована в Красноярске после похищения сына местного бизнесмена

18-летняя сургутянка, задержанная ранее по факту "похищения" ребенка, арестована решением Центрального районного суда города Красноярска. Она будет содержаться в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю 1 месяц 27 суток, то есть до 22 марта 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор, а из сейфов его отца пропали 3 млн рублей. Позже отец юноши – один из богатейших предпринимателей региона – получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они требовали выкуп в 30 млн рублей.

Проверялась версия, что подросток действует под влиянием мошенников. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позже в СК сообщили, что парень найден и находился на арендованной квартире с некой девушкой. Отец заявил, что не знает девушку, с которой был обнаружен его сын.

Накануне стало известно о задержании 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, 21 января девушка, действуя вместе с мошенниками, прилетела в Красноярск, а уже 22 января пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили оттуда 3 млн рублей. Вечером того же дня она передала деньги аферистам, оставив часть средств себе. После этого девушка и подросток пришли в арендованную неизвестными квартиру и ждали указаний. В дальнейшем их обнаружили правоохранители.

Проводится расследование, устанавливаются другие причастные к преступлению.