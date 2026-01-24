Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершены

Двухдневные переговоры по ситуации на Украине в Абу-Даби завершились. Об этом сообщил источник ТАСС.

На уточняющий вопрос, возможно ли еще продолжение переговоров 24 января, источник издания ответил отрицательно.

"Нет, не будет. Команды разъезжаются", - отметил он.

О каких-либо итогах встречи пока не сообщается.

В пятницу президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продолжились в субботу. Сообщалось, что на них обсуждают сразу несколько документов.