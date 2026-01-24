24 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Путешествие по "Баденленду". В Екатеринбурге открылся крупнейший в России термальный бассейн

Сегодня в Екатеринбурге состоялось яркое открытие долгожданного термального комплекса "Баденленд". Целых два этажа бывшего торгового центра "Комсомолл" переоборудовали в зону отдыха для гостей с бассейнами, саунами и кафе. Подробнее о курорте, который можно посетить, не выезжая за пределы Екатеринбурга, в материале Накануне.RU.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

На протяжении двух лет компания "Baden Family" преобразовывала ТЦ на дублере Сибирского тракта. За 1,2 млрд рублей в помещении были усилены все несущие конструкции и балки, колонны полностью обклеили карбоновыми стеклохолстами. Только 30 млн рублей было вложено в вентиляцию, благодаря чему в помещениях сохраняется оптимальный и безопасный для несущих конструкций температурно-влажный режим.

"Здесь все безопасно, абсолютно надежно. Для нас это флагманский продукт, и мы не можем тут рисковать, – рассказали журналистам учредители компании Евгений и Ольга Кононовы. – У нас есть зоны для маломобильных групп, более шести выходов в комплексе, современная система пожаротушения. При любом ЧС комплекс абсолютно безопасен".


Первый этаж дизайнеры проекта решили отдать под тропическую развлекательную зону. Именно здесь находится самый большой в России крытый термальный бассейн площадью 1,2 тыс. кв.м. с пятиступенчатой итальянской системой очистки воды, работающей круглосуточно. Здесь же установлены уникальные лэд-экраны, которые днем транслируют потоки водопада, а к ночи превращаются в лаву, а также пулбар (бар у бассейна), где гости могут попробовать авторские коктейли.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

Рядом находится детский бассейн, детская сауна (30-40 градусов тепла) с цитрусовым паром, зона для игр, ресторанная зона на 230 человек и панорамная сауна, где для гостей будут устраивать музыкальные практики, интерактивы, а в будущем и караоке. Также для детей и всех посетителей в "Баденленде" работают аниматоры.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие &quot;Баденленда&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

За всем первым этажом следят минимум 10 спасателей, обеспечивая полную безопасность гостей. Панорамное остекление и теплый свет позволяют окунуться в атмосферу пляжного отдыха. К вечеру же освещение будут приглушать, имитируя наступление ночи, и включать подсветку.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

Второй этаж посвятили истории России, а именно – баням "Русская Слобода". В самой мощной – "Богатыре" температура достигает 80-100 градусов, а вместимость составляет порядка 100 человек.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

Сразу на выходе установлено "Правило" - уникальная система оздоровления, с помощью которой сертифицированные специалисты помогут посетителям размять свои мышцы.

Тут же находится небольшая обеденная зона с русской кухней. Перекусив, гости смогут попариться еще в двух саунах на выбор: в "Хлебной", где можно отведать свежеиспеченные изделия, и "Саманная" с шаманскими настроениями. Специально для нее компания пригласила рунологов, которые распишут стены внутри рунами на здоровье, притягательность и привлечение любви для женщин, мужественность и мужскую силу для мужчин, рунами для бизнеса и благополучия.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Банленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

Второй этаж в отличие от первого дает возможность гостям расслабиться, выдохнуть и почувствовать покой. С этим помогают различные интерактивы от приглашенных выходных специалистов, например, гвоздестояние.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

В компании озабочены не только отдыхом, но и просвещением посетителей. На каждой пальме будет QR-код, перейдя по которому можно подробнее узнать о ее типе и месте произрастания. Аналогичные коды будут и в бане "Богатырь", где в аудиоформате гостям расскажут о традициях и обрядах, проводимых на Руси.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что превращенные в курорт 8 тыс. м. ТЦ – это лишь первая из трех очередей "Баденленда". Полностью реконструировать все 68 тыс. кв.м. "Комсомолла" планируется уже в июле 2027 года. К этому времени специалисты заменят фасады на стекло. Что же планируется сделать внутри – учредители "Баденленда" пока не сообщают, но обещают, что имеющиеся на верхних этажах спортивные зоны и залы сохранятся.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

"Мы хотим сделать это такой точкой притяжения для города и области и в целом для уральского региона, которую посетит каждый житель УРФО. Это лишь пятая часть (готовы два этажа – прим.ред.), но она самая теплая и уютная. Это сердце, которое уже забилось, а дальше будет много интересных фишек", - пообещал Евгений Кононов.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

Однако учредители все же не смогли оставить журналистов без "спойлеров" относительно своего проекта.

"Через два месяца мы откроем уличный бассейн, где температура воды составит 37 градусов. Он будет также с баром и любимыми аттракционами: быстрым течением, гидро- и аэромассажем. Он будет круглогодичный, очень зеленый - вокруг будут стоять пальмы. К концу февраля для детей откроют первую в городе сплэш-зону в бассейне. И скажу еще одно – к июлю месяцу мы хотим открыть гендерные бани. Название пока спойлерить тоже не буду. Мы с одной из российских звезд планируем сделать коллаборацию. Дай Бог это получится. Это будет классной новой точкой притяжения и новым форматом для компании "Бадена", - отметил Кононов.

Он также поспешил порадовать жителей ЖБИ, рассказав об уже согласованных с мэрией планах по строительству моста. В данный момент компания в стадии заключения договора на проектирование моста ЖБИ. В "Baden Family" уже занимаются проектом. В 2026 году его передадут городской администрации для включения одной из программ и дальнейшей реализации. Таким образом, жители ЖБИ получат логистически удобный мост, по которому смогут спокойно пешком добираться до курорта.

Сейчас пропускная способность термального комплекса составляет порядка 3 тыс. человек в сутки. Одновременно же комфортно находиться на двух этажах могут до 900 человек. Также, до середины февраля действуют скидки в 50%.

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие Баденленда(2026)|Фото: Накануне.RU

открытие &quot;Баденленда&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, Баденленд, термальный комплекс, бассейн, сауна, открытие


