Путешествие по "Баденленду". В Екатеринбурге открылся крупнейший в России термальный бассейн

Сегодня в Екатеринбурге состоялось яркое открытие долгожданного термального комплекса "Баденленд". Целых два этажа бывшего торгового центра "Комсомолл" переоборудовали в зону отдыха для гостей с бассейнами, саунами и кафе. Подробнее о курорте, который можно посетить, не выезжая за пределы Екатеринбурга, в материале Накануне.RU.

На протяжении двух лет компания "Baden Family" преобразовывала ТЦ на дублере Сибирского тракта. За 1,2 млрд рублей в помещении были усилены все несущие конструкции и балки, колонны полностью обклеили карбоновыми стеклохолстами. Только 30 млн рублей было вложено в вентиляцию, благодаря чему в помещениях сохраняется оптимальный и безопасный для несущих конструкций температурно-влажный режим.

"Здесь все безопасно, абсолютно надежно. Для нас это флагманский продукт, и мы не можем тут рисковать, – рассказали журналистам учредители компании Евгений и Ольга Кононовы. – У нас есть зоны для маломобильных групп, более шести выходов в комплексе, современная система пожаротушения. При любом ЧС комплекс абсолютно безопасен".





Первый этаж дизайнеры проекта решили отдать под тропическую развлекательную зону. Именно здесь находится самый большой в России крытый термальный бассейн площадью 1,2 тыс. кв.м. с пятиступенчатой итальянской системой очистки воды, работающей круглосуточно. Здесь же установлены уникальные лэд-экраны, которые днем транслируют потоки водопада, а к ночи превращаются в лаву, а также пулбар (бар у бассейна), где гости могут попробовать авторские коктейли.

Рядом находится детский бассейн, детская сауна (30-40 градусов тепла) с цитрусовым паром, зона для игр, ресторанная зона на 230 человек и панорамная сауна, где для гостей будут устраивать музыкальные практики, интерактивы, а в будущем и караоке. Также для детей и всех посетителей в "Баденленде" работают аниматоры.

За всем первым этажом следят минимум 10 спасателей, обеспечивая полную безопасность гостей. Панорамное остекление и теплый свет позволяют окунуться в атмосферу пляжного отдыха. К вечеру же освещение будут приглушать, имитируя наступление ночи, и включать подсветку.

Второй этаж посвятили истории России, а именно – баням "Русская Слобода". В самой мощной – "Богатыре" температура достигает 80-100 градусов, а вместимость составляет порядка 100 человек.

Сразу на выходе установлено "Правило" - уникальная система оздоровления, с помощью которой сертифицированные специалисты помогут посетителям размять свои мышцы.

Тут же находится небольшая обеденная зона с русской кухней. Перекусив, гости смогут попариться еще в двух саунах на выбор: в "Хлебной", где можно отведать свежеиспеченные изделия, и "Саманная" с шаманскими настроениями. Специально для нее компания пригласила рунологов, которые распишут стены внутри рунами на здоровье, притягательность и привлечение любви для женщин, мужественность и мужскую силу для мужчин, рунами для бизнеса и благополучия.

Второй этаж в отличие от первого дает возможность гостям расслабиться, выдохнуть и почувствовать покой. С этим помогают различные интерактивы от приглашенных выходных специалистов, например, гвоздестояние.

В компании озабочены не только отдыхом, но и просвещением посетителей. На каждой пальме будет QR-код, перейдя по которому можно подробнее узнать о ее типе и месте произрастания. Аналогичные коды будут и в бане "Богатырь", где в аудиоформате гостям расскажут о традициях и обрядах, проводимых на Руси.

Стоит отметить, что превращенные в курорт 8 тыс. м. ТЦ – это лишь первая из трех очередей "Баденленда". Полностью реконструировать все 68 тыс. кв.м. "Комсомолла" планируется уже в июле 2027 года. К этому времени специалисты заменят фасады на стекло. Что же планируется сделать внутри – учредители "Баденленда" пока не сообщают, но обещают, что имеющиеся на верхних этажах спортивные зоны и залы сохранятся.

"Мы хотим сделать это такой точкой притяжения для города и области и в целом для уральского региона, которую посетит каждый житель УРФО. Это лишь пятая часть (готовы два этажа – прим.ред.), но она самая теплая и уютная. Это сердце, которое уже забилось, а дальше будет много интересных фишек", - пообещал Евгений Кононов.

Однако учредители все же не смогли оставить журналистов без "спойлеров" относительно своего проекта.

"Через два месяца мы откроем уличный бассейн, где температура воды составит 37 градусов. Он будет также с баром и любимыми аттракционами: быстрым течением, гидро- и аэромассажем. Он будет круглогодичный, очень зеленый - вокруг будут стоять пальмы. К концу февраля для детей откроют первую в городе сплэш-зону в бассейне. И скажу еще одно – к июлю месяцу мы хотим открыть гендерные бани. Название пока спойлерить тоже не буду. Мы с одной из российских звезд планируем сделать коллаборацию. Дай Бог это получится. Это будет классной новой точкой притяжения и новым форматом для компании "Бадена", - отметил Кононов.

Он также поспешил порадовать жителей ЖБИ, рассказав об уже согласованных с мэрией планах по строительству моста. В данный момент компания в стадии заключения договора на проектирование моста ЖБИ. В "Baden Family" уже занимаются проектом. В 2026 году его передадут городской администрации для включения одной из программ и дальнейшей реализации. Таким образом, жители ЖБИ получат логистически удобный мост, по которому смогут спокойно пешком добираться до курорта.

Сейчас пропускная способность термального комплекса составляет порядка 3 тыс. человек в сутки. Одновременно же комфортно находиться на двух этажах могут до 900 человек. Также, до середины февраля действуют скидки в 50%.