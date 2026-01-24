На переговорах в Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине

Участники переговоров в Абу-Даби обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отвечая на вопрос, изучаются ли какие-то документы за переговорным столом в ОАЭ, собеседник агентства заявил, что "их несколько".

"И территории, и гарантии, и иные аспекты [обсуждаются]", - уточнил источник издания.

Напомним, в пятницу президент ОАЭ принял делегации России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры, как и планировалось, продолжаются в субботу.

Ранее в американском Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине.