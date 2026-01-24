"На грани катастрофы". Украинские энергетики призвали к перемирию

Энергосистема Украины находится в критическом состоянии, а страна - на грани гуманитарной катастрофы, поэтому срочно необходимо "энергетическое перемирие". Об этом заявил в Давосе гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

Он сказал, что страна на грани, люди получают электричество на 3-4 часа, после чего его нет 10-15 часов. Множество многоквартирных домов без отопления. В частности, компания ДТЭK потеряла 60-70% своих генерирующих мощностей и уже понесла ущерб на сотни миллионов долларов. На восстановление потребуется 65-70 миллиардов долларов, а в ряде случаев - фактически создание новых энергоактивов.

"Речь идет скорее о создании новой энергетической системы на Украине, а не просто о реконструкции", – считает Тимченко.

Накануне в ответ на продолжающиеся атаки ВСУ российская армия нанесла новые удары по энергообъектам Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса правящего режима. ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, сообщило Минбороны РФ. В результате поражены многие ТЭЦ и другие объекты.

Половина домов Киева снова без отопления и водоснабжения. Местные власти решили из-за дефицита электроэнергии поэтапно выключать освещение на улицах, чтобы они потребляли не более 30% расчетной мощности. А во время комендантского часа наружное освещение будут выключать полностью.

Как пишет украинский ресурс "Легитимный", Зеленский сознательно затягивает переговоры, ничуть не собираясь урегулировать конфликт миром, а только требуя бить по территории России. При этом страдания людей ему только на руку, так как под это легче выбивать у Запада новое оружие.