Полиция задержала тагильчанина, устроившего пьяную стрельбу во дворе дома

Сотрудники отдела полиции №16 Нижнего Тагила "по горячим следам" установили и задержали мужчину, устроившего ночью 22 января стрельбу из пистолета во дворе собственного дома.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, стрельба произошла на улице Ломоносова в Ленинском районе второго по величине города Свердловской области.

"К счастью, законопослушные люди физически не пострадали, некоторые уснуть только долго не могли. Подозреваемым оказался, как он сам представился сыщикам, машинист РЖД по имени Александр 1981 года рождения. В его биографии уже имеется две судимости за причастность к незаконному обороту оружия и за нападение на представителя органов власти. Суд тогда пожалел на первый раз, вероятно, и не отправил молодого хулигана в тюрьму, назначив условный срок и штраф. А вот как его приняли на работу с таким послужным списком в столь уважаемую организацию – вопрос пока остается открытым. "Ствол", из которого палил тагильчанин в состоянии "под мухой", полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет с грозным названием "Бульдог", - отметил полковник Горелых.

По его предварительным данным, причиной ночного "салюта" стала якобы банальная ссора с женой, учинившей скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу.

"Владелец "Бульдога" на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: "Пар выпустил". В настоящее время задержанный доставлен для разбирательства и принятия процессуального решения в дежурную часть территориального ОВД. Подчиненным бойцам начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Дмитрия Абраменко за оперативное реагирование на тревожный сигнал жильцов дома, выражаясь молодежным сленгом – большой респект", - резюмировал Валерий Горелых.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.