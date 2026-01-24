Число лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму пока не определено

Точное число лидеров списка "Единой России" на предстоящих осенью выборах в Госдуму пока не определено. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, сейчас "ЕР" прорабатывает фигуры списка на думские выборы.

"В настоящее время нет окончательного ответа, сколько будет лиц в верхней части списка. По закону, она может включать до 15 кандидатов", - приводит слова Якушева ТАСС.

Напомним, в сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. При этом впервые на думских выборах проголосуют жители Донбасса и Новороссии.

Ранее сообщалось, что федеральный список "Единой России" на выборах в ГД может возглавить ее руководитель Дмитрий Медведев.