По делу о "похищении" сына бизнесмена в Красноярске задержана жительница Сургута

Следственный комитет раскрыл подробности дела о "похищении" сына бизнесмена в Красноярске. По подозрению задержана девушка из ХМАО-Югры.

Сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор, а из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец юноши – один из богатейших предпринимателей региона – получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они требовали выкуп в 30 млн рублей.

Проверялась версия, что подросток действует под влиянием мошенников. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позже в СК сообщили, что парень найден и находился на арендованной квартире с некой девушкой. Отец заявил, что не знает девушку, с которой был обнаружен его сын.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по делу о похищении подростка в Красноярске задержана 18-летняя жительница Сургута. Она подозревается в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, 21 января девушка, действуя вместе с мошенниками, прилетела в Красноярск, а уже 22 января пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили оттуда 3 млн рублей. Вечером того же дня она передала деньги аферистам, оставив часть средств себе. После этого девушка и подросток пришли в арендованную неизвестными квартиру и ждали указаний. В дальнейшем их обнаружили правоохранители.

Девушка задержана. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводится расследование, устанавливаются другие причастные к преступлению в отношении подростка.