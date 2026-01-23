США и Европейский союз планируют привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины после войны

США и Европейский союз планируют привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ.

Согласно сообщению, эта сумма должна включать как государственные, так и частные инвестиции. Документ представляет собой десятилетний план, который должен гарантировать восстановление страны и ускорить ее путь к членству в ЕС. По данным трех европейских чиновников, Европейская комиссия распространила этот 18-страничный документ перед вечерним саммитом лидеров в четверг.

Издание отмечает, что этот план является частью более широкого 20-пунктного мирного соглашения, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.