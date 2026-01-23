Международная федерация тяжелой атлетики разрешила молодым российским спортсменам выступать с флагом

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским и белорусским спортсменам, в возрасте до 20 лет, выступать на своих официальных соревнованиях. Молодым атлетам не потребуется проходить предварительную индивидуальную проверку, а также они смогут использовать национальную символику на турнирах, говорится на сайте IWF.

Правило вступит в силу на предстоящих чемпионатах мира по тяжелой атлетике среди юниоров, которые пройдут со 2 по 8 мая в Египте, и на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике, который состоится с 5 по 11 июля в Колумбии.

"Это решение было принято в соответствии с последними постановлениями МОК по данному вопросу, а именно на заседании Исполнительного комитета 9–10 декабря 2025 года и на Олимпийском саммите 11 декабря", - говорится в заявлении.