Сергей Ситников вручил региональные премии молодым талантам Костромской области

Награды за успехи в науке, культуре, спорте, общественной деятельности вручил губернатор Костромской области Сергей Ситников 20 школьникам и студентам региона.

В области уделяется особое внимание созданию условий для самореализации молодежи. Осуществляется поддержка молодежных инициатив, создаются условия для развития молодых талантов в сфере науки, творчества и спорта. Продолжается формирование пространств, на площадках которых молодежь может проводить мероприятия. Идет обновление материальной базы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, строятся спортивные объекты.

Костромская область - один из немногих регионов России, где учреждены премии по поддержке талантливой молодежи. Важно отметить, что областные награды носят имена знаменитых земляков - выдающегося учёного и промышленника Федора Чижова, педагога и учёного Анатолия Лутошкина, народной артистки Ирины Аркадьевой, олимпийского чемпиона Александра Голубева.

«Регион и вся страна заинтересованы, чтобы талантливых, инициативных молодых людей становилось больше. Активную роль в реализации этой задачи играет партия «Единая Россия». Благодаря ей принимаются важные решения по финансированию молодежных проектов. В «Народную программу» партии включены инициативы по созданию и оборудованию молодежных пространств. Так, в Костромской области за последние годы модернизированы молодежные центры в Костроме, Мантурово, Сусанино, Буе, открыт новый молодёжный многофункциональный центр в Костромском районе. Новое помещение получил центр «Патриот», где мы сейчас находимся», - обратился на церемонии вручения наград к лауреатам Сергей Ситников.

Сегодня награду получил ученик галичской гимназии №1, участник военно-патриотического клуба «Стяг» Лев Белов, в активе у юноши победы на региональных и всероссийских патриотических конкурсах и смотрах, он - активный участник юнармейского движения и «Движения первых».

«Я патриот своей Родины, и хочу защищать свою страну как и сегодняшние герои, участники специальной военной операции. В дальнейшем я планирую строить военную карьеру, поступить в военную академию в Костроме. Для меня очень приятно, что мои успехи отмечены, и было важно получить награду от губернатора Сергея Константиновича Ситникова», - поделился эмоциями юноша.

Студентка областного колледжа культуры Надежда Богданова проходит обучение на режиссерском факультете, является солисткой и участницей двух вокальных коллективов. Девушка в прошлом году стала лауреатом 1 степени межрегионального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные встречи». Кроме того, Надежда - участник волонтерского движения.

«Когда тебя отмечают на уровне области, когда в тебя верят, ты не можешь позволить себе работать не на максимальную оценку. Ты каждый раз будешь отмечать свои уже достигнутые успехи и стремиться только вперед», - отметила Надежда.