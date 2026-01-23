За год объем автокредитования в России сократился на 20%

В 2025 году в России на 20% сократилось количество выдач автокредитов. На 22% сократился объем автокредитования. Банки выдали гражданам 1,22 млн займов на покупку автомобиля на 1,69 трлн руб., пишут "Ведомости", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро.

Больше всего кредитов было выдано в октябре, меньше всего – в феврале.

Также сообщается, что средний размер автокредита в последние полгода не опускался ниже 1,5 млн руб. На новую машину займ в среднем составлял 1,64 млн руб., на машину с пробегом – 1,4 млн руб.

Самые большие кредиты на покупку автомобиля берут жители Москвы, Подмосковья и Ингушетии.