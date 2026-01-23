Выборы главы Екатеринбурга пройдут 10 февраля

Главу Екатеринбурга изберут 10 февраля. С датой определились на последнем заседании депутаты гордумы, которые и заслушают программы кандидатов в следующем месяце.

Напомним, что полномочия действующего градоначальника Алексея Орлова истекают 9 февраля. Нового мэра изберут по итогам рейтингового голосования, которое может пройти в два и более этапов.

Среди кандидатов на место главы уральской столицы:

действующий мэр Алексей Орлов от "Единой России";

Екатерина Есина от "Справедливой России-патриоты-за-правду";

Юлия Лаврикова от Общественной палатой Свердловской области;

Отметим, что новый мэр Екатеринбурга избирается сроком на пять лет.