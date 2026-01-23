Экономия энергоресурсов "Транснефть – Сибирь" в 2025 году составила 1881 тонн условного топлива

"Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие "Транснефть") подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 2025 году в подразделениях компании сэкономлено 1881 тонн условного топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В основном экономия достигнута за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. В целях повышения КПД насосного оборудования проведены работы по замене, капитальному и среднему ремонту насосных агрегатов и электродвигателей, оптимизации набора устанавливаемых роторов.

В холодный период в зданиях и сооружениях производственных и административных объектов применялся режим дежурного отопления, который предусматривает снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время. Применение такого режима позволяет снизить потребление тепловой энергии до 25%. Благодаря этой мере в отчетный период сэкономлено потребление тепловой энергии в размере 160 Гкал.

В целом в результате проведенной оптимизации расходов электроэнергии в подразделениях "Транснефть – Сибирь" экономия составила 11139 тыс. кВт*ч.

Благодаря использованию системы ГЛОНАСС, которая позволяет учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы, в прошлом году при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено около 192 тонн условного топлива.

Также экономия топлива на транспорте достигнута за счет повышения эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

Среди перспективных задач предприятия – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, а также модернизация основного оборудования.