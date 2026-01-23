В России признана нежелательной криптовалютная биржа WhiteBit

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России криптовалютную биржу WhiteBit, а также структуры её аффилированных и дочерних организаций W Group.

Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется для различных транзакций, в том числе для организации "серых" схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности. С первых дней специальной военной операции криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 г. руководством WhiteBit суммарно передано им около $11 млн. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ направлено $900 тыс.

Руководство участвует в международных благотворительных аукционах, вырученные средства идут на покупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в России террористической организации "Азов". WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 г. биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзинговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте, сообщает Генеральная прокуратура России.