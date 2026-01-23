За год по программе догазификации подключили 337 тысяч потребителей - Новак

В 2025 году по программе догазификации (она же социальная газификация) подключили 337 тыс. потребителей, всего с начала программы газифицированы 1,1 млн потребителей Цель к 2030 году – 1,6 млн подключенных домовладений, к 2036 году – 3 млн, сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

"Проведена масштабная работа. Всего к настоящему моменту заключено свыше 1,7 млн договоров. Техническая возможность подключения обеспечена почти для 1,8 млн объектов. До границ земельных участков исполнено 1,47 млн договоров. В 2025 году мы вышли на пиковые значения в 337 тыс. подключений. А всего по программе догазификации газ получили уже 1,1 миллиона потребителей. На природный газ также переведено 346 котельных медицинских и образовательных учреждений", - сообщил Новак.

За 2021-2025 гг. газ впервые поступил более чем в 2,1 тыс. населенных пунктов.