Отец "похищенного" в Красноярске подростка не знает девушку, с которой нашли сына

Отец пропавшего в Красноярске подростка заявил, что не знает девушку, с которой был обнаружен его сын.

Сейчас юношу везут в отдел полиции, передает РИА Новости.

Как сообщалось, его отец – крупный бизнесмен, но похищение сына он не связывает с работой. Конфликтов с партнерами, по его словам, у него нет.

Брат мальчика считает, что он мог действовать под влиянием мошенников - один он бы не справился с сейфом и не смог бы снять квартиру.

Ранее сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор. Поздно вечером 22 января отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына. Из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 30 млн рублей. Проверялась версия о том, что подросток действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позже в СК сообщили, что подросток найден, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.

Известно, что отец мальчика – один из богатейших предпринимателей региона Андрей Капля.