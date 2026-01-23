50% лесов сейчас фактически стоят брошенными – депутат Бурматов

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который позволит регионам самостоятельно организовать лесоустройство и привлечь инвесторов. В комитете по природопользованию и экологии считают, что поправки повысят эффективность использования лесов. Бизнес лесопромышленного комплекса опасается, что регионы будут расторгать с ними договоры по формальным основаниям, в то время как отрасль находится в кризисе, и плачевное состояние ряда предприятий усугубится.

Зампред комитета ГД по природопользованию Владимир Бурматов сообщил, что документ разработали в ответ на "многочисленные запросы регионов и губернаторов".

"Как минимум 50% лесов у нас сейчас фактически стоят брошенными. Мероприятия по лесоустройству на них не проводились по 10 лет и более, а следовательно, передать их лесопользователю, арендатору сегодня по закону нельзя. Мы внесли законопроект, который позволяет регионам самим организовывать эти мероприятия, самим выделять соответствующие средства, а также решать эту задачу за счёт лесопользователя", - цитирует Бурматова канал "Дума ТВ".