Власти Тюменской области снизили сумму кредита для финансирования дефицита бюджета

В Тюменской области внесли корректировки в главный финансовый документ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В соответствии с обращением губернатора Тюменской области Александра Моора на внеочередном заседании Тюменской областной думы рассмотрены и утверждены изменения в закон "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"В прошлом году изначально мы планировали привлечь для финансирования дефицита бюджета порядка 47 миллиардов рублей банковских кредитов. Нам удалось снизить эту сумму до 39,5 миллиардов рублей. И, соответственно, мы корректируем сумму государственного долга", - отметил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Кроме того, в ноябре 2025 года (когда утверждался бюджет) ещё не было сформировано федеральное законодательство, которое регламентирует особенности исполнения бюджета бюджетной системы России в 2026 году.

"На сегодняшнем заседании мы дополнили перечень особенностей исполнения нашего бюджета в соответствии с федеральными нормами. Изменения позволят органам государственной власти Тюменской области своевременно решать вопросы, поставленные правительством и президентом Российской Федерации", - заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Бюджет Тюменской области сохраняет социальную направленность и ориентирован на дальнейшее развитие региона.