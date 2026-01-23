Глава Заксобрания Петербурга предложил ввести платный въезд в центр города

Власти Петербурга заговорили о неизбежности введения платы за въезд в центр города. Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский ("Единая Россия") предложил действовать на опережение и включить многомиллионный город в пилотный эксперимент, передает ТАСС.

По словам Бельского, вопрос о введении платы за проезд по центру обсуждается на федеральном уровне. Парламентарий сослался на мировой опыт, который показывает значительное улучшение ситуации в городах с платным въездом в центральную часть. Нагрузка на исторический центр снизится, логистика и экология – улучшатся, полагает Бельский.

Он предлагает ограничить платную зону несколькими районами: Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный.