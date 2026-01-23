23 Января 2026
в россии
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области в 2025 году значительно выросло число наркопреступлений

В Тюменской области в 2025 году значительно выросло число наркопреступлений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Всего за год было совершено 2,8 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 5,9% больше, чем в 2024 году. Особенно заметен рост по статье о сбыте — таких преступлений зафиксировано 2,3 тыс., что на 15,1% больше, чем годом ранее.

При этом правоохранительным органам удалось повысить раскрываемость. Общий показатель вырос на 6,3% и составил 72%, а по сбыту наркотиков — на 10,3%, достигнув 65,8%. В суд направлено 722 уголовных дела в отношении 522 лиц.

Из оборота было изъято более 110 кг наркотических средств. В ходе оперативных мероприятий задержано 17 межрегиональных наркокурьеров, у которых изъято более 60 кг наркотиков. В августе 2025 года на трассе Шадринск — Ялуторовск был остановлен автомобиль "Лада Ларгус", водитель которого перевозил более 12 кг наркотиков для сбыта в Омске.

Среди задержанных 24 человека являются жителями других регионов, включая ЯНАО, ХМАО, Республику Татарстан, Пермский край, Свердловскую и Омскую области.

На территории Исетского и Тюменского районов были ликвидированы две подпольные нарколаборатории, изъято более 5,6 кг наркотиков. В одной из них, организованной в частном доме, производили мефедрон массой более 1,6 кг.

Правоохранители активно применяют практику ареста имущества, использовавшегося для преступлений. Например, арестованы автомобили "Ниссан X-Трейл" и "Ауди А4" общей стоимостью более 3 млн рублей, принадлежавшие задержанным курьерам, а также загородный дом в Тюменском районе стоимостью 6,5 млн рублей, который обвиняемый использовал для организации сбыта.

Несмотря на рост преступлений, удалось снизить смертность от отравлений наркотиками на 8,2% — со 145 случаев в 2024 году до 133 в 2025-м. Прокуратура области продолжает координирующую и профилактическую работу по противодействию наркопреступности.

