Грузия уговаривает Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Грузия уговаривает Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии на фоне похищения Николаса Мадуро американскими властями.

Постпред Грузии в международных организациях проводит встречу с коллегой из Венесуэлы, тема переговоров – возможность отзыва признания суверенитета бывших грузинских республик, передает "Коммерсант".

В 2009 году Венесуэла во главе с президентом Уго Чавесом стала одной из пяти стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии. На этом фоне Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

Кроме Венесуэлы независимость республик признают Россия, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия также выражала надежду на изменение решения Сирии после смены режима в этой стране, но пока этого не произошло.