Суд приостановил деятельность поставщика кофеен DUO в Екатеринбурге на три месяца

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО "Десертком+" - поставщика кофеен DUO на 90 дней. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

По его словам, поставщик согласился с нарушениями, которые при проверке выявили специалисты Роспотребнадзора, а также с решением суда, и оспаривать его не собирается.

"Сама сеть кофеен DUO с уважением сотрудничает с Роспотребнадзором, предоставляет всю продукцию и документы, ожидает завершения расследования и официальных результатов", - добавил Краснов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал первые результаты проверки сети DUO. При проведении лабораторного обследования у двух сотрудников кофеен обнаружили золотистый стафилококк. В самих кофейнях не соблюдают требования к маркировке и хранению продукции, а у поставщика продукции - "Десертком+" - выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: грязь, плесень, сотрудники, не прошедшие медосмотр, отсутствие документов на продукцию. Более того, в пенке нашли БГКП - бактерии группы кишечной палочки.

22 января было объявлено, что все точки сети кофеен DUO в Екатеринбурге возобновляют работу, но сокращают изначальное меню.