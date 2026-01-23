В столице Румынии примут "непопулярные решения" из-за финансового кризиса

Глава столицы Румынии, Бухареста, Чиприан Чуку заявил о нехватке денег в городском бюджете. Мэр сообщил, что Бухарест не управляет своими финансами, у городских властей" нет такой гибкости".

"Мы зависимы от правительства, на данный момент в столичном бюджете осталось около 5 млн (румынских леев, около $1 млн). Будут непопулярные меры, потому что другого выхода уже нет", - приводит РИА Новости слова Чуку, сказанные в эфире телеканала Euronews.ro.

Пакет реформ предусматривает в том числе реструктуризацию и закрытие государственных учреждений, уточнил градоначальник.