23 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет "Большой рок-квартирник" с легендарными музыкантами

В Екатеринбурге пройдет концерт "Большой рок-квартирник".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мероприятие состоится 4 февраля на площадке киноконцертного театра "Космос". Начало – в 19:00.

Ожидается, что "Большой рок-квартирник" станет знаковым событием Года уральского рока в Екатеринбурге. На концерте соберутся легенды Свердловского рок-клуба, а их хиты прозвучат в исполнении оркестра B-A-C-H под руководством Николая Усенко.

На сцену выйдут такие известные музыканты, как Владимир Шахрин и Владимир Бегунов ("Чайф"), Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации"), Настя Полева, Егор Белкин ("Настя"), Евгений Горенбург ("Топ"), Михаил Симаков ("Апрельский марш") и другие. Также свое 45-летие на сцене отметит группа "Урфин Джюс" во главе с "дедушкой уральского рока" Александром Пантыкиным.

Как добавили в мэрии, концерт является благотворительным. Часть выручки от продажи билетов пойдет на покупку инструментов и оборудования для детских музыкальных школ города.

Напомним, что 2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока. В минувшие новогодние каникулы в центре работал ледовый рок-городок.

Теги: рок-квартирник, концерт, группы, Екатеринбург


