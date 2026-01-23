Найден пропавший сын бизнесмена из Красноярска

Пропавший в Красноярске сын местного бизнесмена, за которого требовали выкуп, найден, сообщили в СУСК по региону.

"Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор. Поздно вечером 22 января отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына. Из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 30 млн рублей. Проверялась версия о том, что подросток действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Отец мальчика – один из богатейших предпринимателей региона.