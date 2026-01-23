Сургутянка стала жертвой мошенников и потеряла более 14 миллионов рублей

Жительница Сургута лишилась более 14 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Как установили полицейские, в октябре 2025 года с женщиной связался неизвестный мужчина, представившийся бывшим коллегой и сотрудником администрации её прежнего учреждения. Он сообщил, что на предприятии проводится внутренняя проверка на предмет выявления работников, оказывавших финансовую поддержку организациям, запрещённым на территории России.

Позже с потерпевшей связался лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщил о проведении проверки в отношении её возможной причастности к правонарушениям. Под предлогом сохранности сбережений от негативных последствий мошенники уговорили женщину перевести все средства на якобы "безопасный" счёт.

Доверившись злоумышленникам, она перечислила более четырёх миллионов рублей. Затем, после продажи принадлежавших ей ценных бумаг, она передала мошенникам ещё 10 миллионов рублей, чтобы они провели "проверку". Этот факт был даже оформлен подписанием фиктивного "акта приема-передачи денежных средств". Потерпевшей обещали вернуть деньги после "экспертизы", установившей её непричастность.

Когда средства не вернулись, а связь с псевдосотрудниками прервалась, женщина обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.