Богомолов стал и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. В своём telegram-канале Любимова уточнила, что Богомолов с успехом совмещает педагогическую деятельностью, ведёт мастер-классы в Московской школе нового кино.

"Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов", - написала министр.

Пост стал вакантным после смерти прежнего ректора, актёра Игоря Золотовицкого.