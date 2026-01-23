В Свердловской области ищут волонтеров на Международный фестиваль молодежи

На Среднем Урале ищут волонтеров, которые помогли бы с проведением фестиваля Молодежи в Екатеринбурге. Как рассказал директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов, на фестивале ожидают порядка 10 тыс. участников, половина из которых - иностранцы.

"Сейчас нужно сделать упор на благоприятное времяпрепровождение иностранцев у нас. Екатеринбург становится точкой притяжения. Будет большая волонтерская программа. Более 2 тыс. волонтеров будут помогать взаимодействовать с участниками", - рассказал во время пресс-конференции.

По словам директора городского департамента молодежной политики Артема Николаева, активисты уже подают заявки на участие. Вступить в ряды волонтеров можно на сайте Добро.РФ.

"Для администрации ключевая задача - создание условий для комфортного пребывания гостей. Выстраиваем планы и по благоустройству, и по транспорту", - отметил Николаев.

Международный фестиваль молодежи устраивают каждые два года. Последний на данный момент состоялся в 2024 году в Сочи и собрал 10 тысяч участников. В этот раз кроме Екатеринбурга на его проведение претендовали Казань, Красноярск и Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что фестиваль в уральской столице может посетить президент России.