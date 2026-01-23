Песков: Вывод ВСУ из Донбасса - важное условие РФ на переговорах

Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии переговоров в Абу-Даби.

"Это является очень важным условием", - цитирует его РИА Новости.

Также Песков сообщил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности на переговорах в Абу-Даби представляют исключительно военные. Члены рабочей группы вчера ночью получили инструкции от Владимира Путина, добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский заявил журналистам, что территориальный вопрос будет ключевым в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Он назвал ключевым вопрос Донбасса.