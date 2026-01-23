23 Января 2026
Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ВТБ предоставит проектное финансирование строительства ЖК в Екатеринбурге на сумму более 3,5 млрд рублей

ВТБ поддержит строительство жилого комплекса группы компаний «Атлас Девелопмент» в Екатеринбурге. Банк предоставит застройщику проектное финансирование на сумму более 3,5 млрд рублей сроком до 2030 года. 

Проект «Атлас Визион» расположится на территории в 5,5 гектар по улице Металлургов в Верх-Исетском районе, недалеко от реки Исеть. Жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. 

Общая площадь комплекса превысит 270 тыс. квадратных метров, из них 165 тыс. квадратных метров продаваемой жилой площади. Комплекс будет состоять из девяти домов. Реализация проекта будет вестись в четыре очереди. На первом этапе запланировано строительство двух жилых домов в 32 и 22 этажа, а также коммерческая вставка с центральным гранд-лобби для всей жилой экосистемы с местом для администратора, почтовой комнатой, офисом УК и коммерции в 4 этажа. В рамках проекта компания также планирует построить детский сад на 150 мест.

Строительство домов на ул. Репина в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

«Строительная отрасль – один из драйверов развития Свердловской области. Почти 30% нашего кредитного портфеля приходится на жилищное строительство и возведение коммерческой недвижимости. Мы видим, как динамично развивается эта отрасль: появляется много смелых и интересных проектов, каждый новый комплекс стремится удивить потребителя свежими идеями и уровнем сервиса, отделкой и технологиями. Поддержка подобных инициатив – это вклад не только в развитие бизнеса, но и городской среды, качества жизни жителей Урала», – подчеркнула управляющий банка ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова. 

«Атлас Визион» будет построен по принципу «жилой экосистемы» – концепции, разработанной и запатентованной компанией «Атлас Девелопмент». Поддержка ВТБ вносит весомый вклад в реализацию таких масштабных проектов: надежное финансирование позволяет нам стабильно работать, использовать передовые технологии и удерживать высокие стандарты качества строительства. Мы видим устойчивый спрос на современные жилые форматы и уверены, что комплекс станет одним из наиболее привлекательных мест для жизни в Екатеринбурге», – прокомментировала коммерческий директор ГК «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова.

Теги: втб, строительство жк, проектное финансирование, атлас визион


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

