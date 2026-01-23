На Урале вынесен приговор "Овчине" за расправу над целителем "Колдуном"

На Среднем Урале суд вынес приговор Андрею Овчинникову, которого обвиняли в расправе над местным целителем. Убийцу надолго отправили в колонию.

Овчинников обвинялся в убийстве жителя поселка Кедровка Алексея Суродеева, в определенных кругах известного по прозвищу "Колдун". Мужчина занимался целительством. По версии следствия, в начале прошлого года очередной сеанс народной медицины закончился ножевым ранением и "Колдун" погиб.

По подозрению был задержан Андрей Овчинников. Позже ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Сообщалось, что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 59-летний Овчинников сам был известен в криминальных кругах. В ходе предварительного следствия и в суде Овчинников факт нахождения в доме целителя в день убийства не оспаривал, однако вину не признавал и свою причастность отрицал.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Березовский городской суд признал Андрея Овчинникова виновным и назначил 12 лет лишения свободы. По совокупности с вынесенным ранее приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга окончательно ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

Сегодняшний приговор пока не вступил в силу, на его обжалование у сторон есть 15 суток.

Напомним, в июле прошлого года "Овчине" вынесли приговор за похищение человека в 2017 году. Он получил 7,5 лет "строгача".