Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Березовского городского суда

На Урале вынесен приговор "Овчине" за расправу над целителем "Колдуном"

На Среднем Урале суд вынес приговор Андрею Овчинникову, которого обвиняли в расправе над местным целителем. Убийцу надолго отправили в колонию.

Овчинников обвинялся в убийстве жителя поселка Кедровка Алексея Суродеева, в определенных кругах известного по прозвищу "Колдун". Мужчина занимался целительством. По версии следствия, в начале прошлого года очередной сеанс народной медицины закончился ножевым ранением и "Колдун" погиб.

По подозрению был задержан Андрей Овчинников. Позже ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Сообщалось, что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 59-летний Овчинников сам был известен в криминальных кругах. В ходе предварительного следствия и в суде Овчинников факт нахождения в доме целителя в день убийства не оспаривал, однако вину не признавал и свою причастность отрицал.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Березовский городской суд признал Андрея Овчинникова виновным и назначил 12 лет лишения свободы. По совокупности с вынесенным ранее приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга окончательно ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

Сегодняшний приговор пока не вступил в силу, на его обжалование у сторон есть 15 суток.

Напомним, в июле прошлого года "Овчине" вынесли приговор за похищение человека в 2017 году. Он получил 7,5 лет "строгача".

Теги: целитель, убийство, Овчинников, суд, Березовский


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.07.2025 14:20 Мск В Екатеринбурге суд вынес приговор криминальному авторитету "Овчине"
Ранее 28.02.2025 15:55 Мск На Урале суд продлил арест обвиняемому в убийстве целителя "Колдуна"
Ранее 04.02.2025 11:04 Мск Защите не удалось обжаловать арест Овчинникова за убийство "Колдуна"
Ранее 20.01.2025 09:05 Мск Бывшего криминального авторитета Овчинникова отправили в СИЗО по делу об убийстве "Колдуна"

