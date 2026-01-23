Суд оставил в силе постановление о выдворении мигранта за незаконную работу таксистом в Югре

Суд оставил в силе постановление о выдворении мигранта за незаконную работу таксистом в ХМАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Была рассмотрена жалоба на решение полиции в отношении гражданина Азербайджана. Мужчина работал водителем такси, что прямо запрещено для иностранных граждан на территории Югры согласно постановлению губернатора региона.

Суд указал на прямое нарушение закона, так как этот вид деятельности запрещен специальным нормативным актом. Также суд учел отсутствие у нарушителя смягчающих обстоятельств: семьи, имущества или легального дохода в России. Дополнительным аргументом стало то, что в 2025 году иностранец уже привлекался к ответственности за нарушение миграционных правил, но не сделал выводов.

Жалоба защитника была отклонена. Постановление о штрафе и административном выдворении гражданина из России оставлено в силе.