В Красноярском крае девочка погибла во время игры в сугробе

В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла во время игры в сугробе.

По данным следствия, 23 января она играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в посёлке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребёнок не смог выбраться и погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.