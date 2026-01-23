Зеленский: Территориальный вопрос будет ключевым на переговорах в ОАЭ

Владимир Зеленский заявил журналистам, что территориальный вопрос будет ключевым в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Он назвал ключевым вопрос Донбасса.

"Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - приводит его слова ТАСС.

Ранее о том, что главным на переговорах России, Украины и США в ОАЭ станет территориальный вопрос, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Встреча трехсторонней группы с участием РФ, США и Украины в Абу-Даби начнется вечером, еще один раунд запланирован на субботу, 24 января.