23 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Школьники из Екатеринбурга пожаловались Мизулиной на классы без отопления

К главе "Лиги Безопасного интернета" Екатерине Мизулиной обратились школьники из Екатеринбурга, рассказав о холодных классах без отопления. Истории детей и их родителей Мизулина опубликовала в своих соцсетях.

Как сообщают школьники, температура в классах не поднимается выше 15 градусов. При этом, школьникам запрещают оставаться дома и вынуждают посещать занятия.

"Завтра в нашем городе морозы -36, а в нашей школе совсем не работает отопление. Температура в классах не поднимается выше -15°!! Классный руководитель сегодня написал, что в школу мы 23 числа идем, буквально что "департамент запретил не учиться, все идем!" Это откровенный бред... Даже если надеть куртку, сидя по часу без движения на уроке, окоченеешь... Как так можно? Уже представляю, как массово мы все заболеваем после такой учебы", - написала одна из учениц.

Жалуются и родители, рассказывая, что многие школы уже перевели своих детей на дистанционное обучение, однако некоторые продолжают требовать от детей посещать уроки, несмотря на холод в минус 35.

"Некоторые школы работают, и учителя настаивают на том, чтобы дети ходили. Меня очень сильно тревожит то, что мой ребенок должен идти по морозу -32 - 35 в школу", - пишет одна из мам из Екатеринбурга.

Как рассказывает сама Мизулина, аналогичные жалобы приходят со всей России. В их числе Тобольск, разные города ХМАО-Югры, Когалым, Братск, Ачинск и Нижний Тагил. Пока что Мизулина не сообщала, будет ли как-то пытаться решить этот вопрос.

Теги: Екатеринбург, Мизулина, школьник, класс, мороз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

