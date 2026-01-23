В Красноярске нашлась девочка, пропавшая одновременно с 14-лнтиим сыном бизнесмена

В Красноярске нашлась 14-летняя девочка, пропавшая одновременно с сыном бизнесмена Андрея Капли. Об этом сообщили в СКР и полиции, Shot пишет, что информацию подтвердила мама девочки. Ее дочь сама вернулась домой, где ее не было почти сутки, она цела и невредима. Пока девочка не признается, где была, однако утверждает, что с пропавшим мальчиком знакома не была.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил 14-летнего подростка на одной из улиц Красноярска, а теперь, якобы, за ребенка требуют выкуп в 30 млн руб. Родственники пропавшего получили видеосообщение, в котором мальчик просит заплатить за него выкуп. Отец мальчика – один из богатейших предпринимателей региона.