"Атом": программа "Арендотека" оказалась выгодной для покупателей и застройщика

В условиях снижения платежеспособного спроса на фоне высоких ипотечных ставок в 2025 году в Екатеринбурге реализовали механизм, который позволил покупателям улучшать условия проживания и переезжать в новостройки. Застройщикам он помогает эффективнее продавать готовое жилье категориям покупателей, которые не попадают под условия льготных ипотечных программ.

Речь идет об аренде с правом выкупа. Успешный кейс реализовал строительный холдинг "Атом", который ранее уже применял этот механизм при продаже различных видов недвижимости.

"Впервые мы предложили покупателям арендовать новостройку и пожить в ней прежде, чем заключать договор купли-продажи, в 2018 году, когда вывели на рынок новый для Екатеринбурга продукт – таунхаусы. Клиенты не спешили покупать незнакомый формат жилья, и мы дали им возможность устроить тест-драйв загородной жизни, взяв таунхаус в аренду – в результате 70% объектов были выкуплены после завершения первого этапа аренды", - рассказал директор по маркетингу и аналитике строительного холдинга "Атом" Станислав Оханов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", следом холдинг масштабировал идею аренды с правом выкупа на паркинги, а с 2025 года предлагает в аренду квартиры в сданных домах, в том числе меблированные. Аренда с правом выкупа стала альтернативой ипотеке и получила название "Арендотека". Стандартный срок аренды составляет 11 месяцев, цена объекта недвижимости фиксируется, однако оформить сделку купли-продажи можно до истечения этого срока. При выкупе квартиры обеспечительный платеж и арендные платежи идут в зачет ее стоимости.

"Кейс показал высокий маркетинговый эффект: новая возможность привлекала в наш отдел продаж дополнительный трафик клиентов, значительная часть которых сразу заключила договоры ДДУ и купли-продажи, а часть действительно воспользовалась арендой с правом выкупа. Пул квартир, выделенный под аренду, мы в полном объеме сдали за короткий срок. Важно отметить, что все эти клиенты намерены в дальнейшем оформить квартиры в собственность – кто-то из них ждет продажи старой квартиры, кто-то – оформления наследства или завершения депозита. Поскольку аренда позиционируется как этап, предшествующий покупке квартиры, мы намеренно сделали арендные платежи чуть выше, чем в среднем по рынку – чтобы не конкурировать с обычной арендой", - рассказывает Станислав Оханов.

Он отмечает, что "Арендотека" оказалась выгодной не только для покупателей, но и для застройщика. Последнему не нужно содержать непроданные квартиры в сданных домах и оплачивать коммунальные услуги, а прогнозируемые темпы продаж с арендным этапом выше, чем без него.