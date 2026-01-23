"Атом": программа "Арендотека" оказалась выгодной для покупателей и застройщика

23 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом": программа "Арендотека" оказалась выгодной для покупателей и застройщика

В условиях снижения платежеспособного спроса на фоне высоких ипотечных ставок в 2025 году в Екатеринбурге реализовали механизм, который позволил покупателям улучшать условия проживания и переезжать в новостройки. Застройщикам он помогает эффективнее продавать готовое жилье категориям покупателей, которые не попадают под условия льготных ипотечных программ.

Речь идет об аренде с правом выкупа. Успешный кейс реализовал строительный холдинг "Атом", который ранее уже применял этот механизм при продаже различных видов недвижимости.

Квартира в новостройке от "Атомстройкомплекса"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Впервые мы предложили покупателям арендовать новостройку и пожить в ней прежде, чем заключать договор купли-продажи, в 2018 году, когда вывели на рынок новый для Екатеринбурга продукт – таунхаусы. Клиенты не спешили покупать незнакомый формат жилья, и мы дали им возможность устроить тест-драйв загородной жизни, взяв таунхаус в аренду – в результате 70% объектов были выкуплены после завершения первого этапа аренды", - рассказал директор по маркетингу и аналитике строительного холдинга "Атом" Станислав Оханов.

Квартира в новостройке от "Атомстройкомплекса"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", следом холдинг масштабировал идею аренды с правом выкупа на паркинги, а с 2025 года предлагает в аренду квартиры в сданных домах, в том числе меблированные. Аренда с правом выкупа стала альтернативой ипотеке и получила название "Арендотека". Стандартный срок аренды составляет 11 месяцев, цена объекта недвижимости фиксируется, однако оформить сделку купли-продажи можно до истечения этого срока. При выкупе квартиры обеспечительный платеж и арендные платежи идут в зачет ее стоимости.

Квартира в новостройке от "Атомстройкомплекса"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Кейс показал высокий маркетинговый эффект: новая возможность привлекала в наш отдел продаж дополнительный трафик клиентов, значительная часть которых сразу заключила договоры ДДУ и купли-продажи, а часть действительно воспользовалась арендой с правом выкупа. Пул квартир, выделенный под аренду, мы в полном объеме сдали за короткий срок. Важно отметить, что все эти клиенты намерены в дальнейшем оформить квартиры в собственность – кто-то из них ждет продажи старой квартиры, кто-то – оформления наследства или завершения депозита. Поскольку аренда позиционируется как этап, предшествующий покупке квартиры, мы намеренно сделали арендные платежи чуть выше, чем в среднем по рынку – чтобы не конкурировать с обычной арендой", - рассказывает Станислав Оханов.

Он отмечает, что "Арендотека" оказалась выгодной не только для покупателей, но и для застройщика. Последнему не нужно содержать непроданные квартиры в сданных домах и оплачивать коммунальные услуги, а прогнозируемые темпы продаж с арендным этапом выше, чем без него.

Теги: Арендотека, программа, покупатели, застройщик, Атом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети