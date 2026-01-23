Трамп отозвал направленное Канаде приглашение в "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира", ранее направленное премьер-министру Канады Марку Карни.

"Дорогой премьер-министр Карни: пусть это письмо свидетельствует, что "Совет мира" отзывает приглашение вам, касавшееся вступления Канады", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. О причинах такого решения президент США не сообщил.

Ранее Карни на форуме в Давосе сказал, что великие державы используют экономическую интеграцию в качестве оружия. Хотя в этом случае США не были прямо названы, ясно, что речь именно о действиях нынешней администрации Белого дома. Также Карни упомянул "американскую гегемонию". Он повторил, что Канада на стороне Гренландии и Дании и полностью поддерживает их право определять будущее острова. Как пишет одно из крупнейших канадских СМИ The Globe and Mail, Карни аплодировали стоя за критику США.